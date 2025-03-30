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30.03.2025 15:15
общество

В Новосибирске отремонтируют фасад облбольницы за 90 млн рублей

Фото: Сиб.фм

За 90 миллионов рублей отремонтируют главный корпус облбольницы в регионе.

В Новосибирской областной клинической больнице проведут капитальный ремонт фасада и крыльца главного корпуса. Контракт стоимостью 90,5 млн рублей заключен с единственным участником аукциона.

Торги состоялись 17 марта, но были приостановлены из-за жалобы, которую ФАС позже отклонила. Работы должны завершить к 31 января 2026 года, включая благоустройство территории.

Напомним, что судебных дел с иностранными компаниями стало меньше в Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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