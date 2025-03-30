В Новосибирске отремонтируют фасад облбольницы за 90 млн рублей

За 90 миллионов рублей отремонтируют главный корпус облбольницы в регионе.

В Новосибирской областной клинической больнице проведут капитальный ремонт фасада и крыльца главного корпуса. Контракт стоимостью 90,5 млн рублей заключен с единственным участником аукциона.

Торги состоялись 17 марта, но были приостановлены из-за жалобы, которую ФАС позже отклонила. Работы должны завершить к 31 января 2026 года, включая благоустройство территории.

Напомним, что судебных дел с иностранными компаниями стало меньше в Новосибирской области