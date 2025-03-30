В Новосибирске подготовили 4,5 тыс. человек для тушения лесных пожаров

Для тушения лесных пожаров были подготовлены 4,5 тысяч человек.

В Новосибирской области завершена подготовка к пожароопасному сезону — к борьбе с возгораниями готовы 4,6 тысяч специалистов и более двух тысяч единиц техники.

Сейчас в регионе вводят особый противопожарный режим, который помогает оперативно реагировать на угрозы. Проверки готовности муниципалитетов и лесопожарных служб завершены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства НСО.

Напомним, что приют для животных за 800 млн руб начнут строить в Новосибирске