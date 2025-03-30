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30.03.2025 13:25
общество

В Новосибирске рекламируют сухофрукты отсутствием червяков

Фото: BFM-Новосибирск

Новосибирских покупателей сухофруктов завлекают отсутствием червяков.

В одном из новосибирских ларьков, торгующих фруктами и сухофруктами, появилось необычное рекламное объявление, которое обещает покупателям компотную смесь без червяков. Об этом рассказали порталу BFM-Новосибирск.

Яркую табличку с таким заявлением сфотографировал местный фотограф. Ларек расположен на улице Выборной, где продавцы обычно выкладывают товар на улице в ящиках. По словам автора снимка, такая реклама может быть связана с местным юмором.

«Обычно в таких точках торгуют выходцы из стран ближнего зарубежья. Возможно и тут они, впитавшие местный юмор», — отметил он.

Напомним, что 35 лет назад в Новосибирске появились «ножки Буша»

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Валерия Митрохина
Журналист

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