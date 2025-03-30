В Новосибирской области Роспотребнадзор изъял 50 кг некачественной рыбы

Роспотребнадзор изъял 50 кг испорченной рыбы в регионе.

С начала 2025 года в Новосибирской области было изъято более 50 кг испорченной рыбы и рыбной продукции. Проверки затронули свыше 600 кг рыбы. об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Известно, что годом ранее ведомство проверило 3800 кг рыбы, изъяв 20 кг небезопасной продукции. В ходе 86 контрольных мероприятий выявлены нарушения условий хранения, сроков годности, а также случаи продажи рыбы без подтверждающих документов.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирском Экспоцентре собралось более 800 собак со всей России