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общество

В Новосибирской области Роспотребнадзор изъял 50 кг некачественной рыбы

Фото: freepik

Роспотребнадзор изъял 50 кг испорченной рыбы в регионе.

С начала 2025 года в Новосибирской области было изъято более 50 кг испорченной рыбы и рыбной продукции. Проверки затронули свыше 600 кг рыбы. об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Известно, что годом ранее ведомство проверило 3800 кг рыбы, изъяв 20 кг небезопасной продукции. В ходе 86 контрольных мероприятий выявлены нарушения условий хранения, сроков годности, а также случаи продажи рыбы без подтверждающих документов.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирском Экспоцентре собралось более 800 собак со всей России

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Валерия Митрохина
Журналист

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