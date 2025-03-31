В Новосибирске девятилетняя школьница попалась на краже товаров из магазина

За последние три дня сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предотвратили 26 случаев кражи, 56 нарушений общественного порядка и два случая отказа от оплаты счетов. Из них 15 правонарушений были совершены детьми и подростками (5 краж и 10 актов хулиганства).

Наибольшее количество правонарушений среди несовершеннолетних было зафиксировано в сети кафе «Ростикс». 28 марта в 14:58 сотрудники ГБР-83 вывели из заведения на улице Высоцкого компанию детей, которые мешали работе персонала своим поведением. В 19:11 бойцы ГБР-73 также удалили другую компанию подростков из кафе на площади К. Маркса, которые курили электронные сигареты. В тот же вечер бойцы ГБР-75 вывели группу подростков из кафе на проезде Энергетиков, где они распивали принесенные с собой алкогольные напитки.

Пятница завершилась уборкой бассейна и санузла сауны для родителей 13 детей, которые отмечали день рождения подруги в термальном комплексе Заельцовского района. Подростки 16-17 лет употребили алкоголь до состояния отравления, оставив за собой беспорядок в бассейне. Сотрудники ГБР вызвали родителей школьников, которые убрали за своими детьми и забрали их домой.

29 марта в 13:06 в магазине на улице Кропоткина гвардейцы задержали 9-летнюю девочку, которая попыталась вынести без оплаты товары на сумму более двух с половиной тысяч рублей, включая косметические маски, конфеты, энергетический напиток и игрушку. Задержанная долго вводила бойцов ГБР в заблуждение, называя неверные номера телефонов и адреса. В итоге её передали полиции, где выяснили, что это не первый случай её краж.

В тот же день вечером группа несовершеннолетних доставила массу неудобств продавцу секс-шопа в Ленинском районе, дважды заставляя его вызывать группу быстрого реагирования. Однако дети успевали разбежаться до прибытия гвардейцев.

30 марта рано утром в кафе «Ростикс» на площади Маркса произошла драка между двумя подростками 13 и 15 лет, в ходе которой они распылили слезоточивый газ прямо в заведении. Нарушители были задержаны прибывшими на место происшествия бойцами ГБР-73 Агентства Безопасности ГВАРДИЯ и переданы полиции.