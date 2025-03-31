1 млн рублей получат земские работники культуры, переехавшие работать в малые населенные пункты Новосибирской области

Как рассказала министр культуры региона Юлия Шуклина, с 1 января 2025 года запущена программа «Земский работник культуры». Ее реализация даст возможность решить кадровый вопрос в сфере культуры в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с числом жителей до 50 тысяч человек. Принимаемое постановление Правительства Новосибирской области определяет порядок предоставления единовременных компенсационных выплат работникам отрасли культуры, прибывшим на работу в малые населенные пункты Новосибирской области.



Речь идет о работе в организациях культуры, образовательных организациях дополнительного образования детей со специальным наименованием «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» и профессиональных образовательных организациях в сфере культуры и искусств.



Единовременная компенсационная выплата устанавливается в размере одного миллиона рублей и выплачивается однократно работнику культуры – гражданину Российской Федерации, имеющему высшее образование или среднее профессиональное образование и прибывшему (либо переехавшему) на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек.



«Эти выплаты послужат значительным стимулом для привлечения в учреждения отрасли культуры перспективных специалистов, как выпускников профильных образовательных учреждений, так и опытных работников сферы культуры, решивших переехать в малые населенные пункты. В настоящее время министерством культуры сформирован и утверждён перечень вакантных должностей, который позволит определить потребность в работниках культуры в организациях, испытывающих наибольшие проблемы кадровой обеспеченности», – отметила министр.



Претендующий на получение выплаты должен заключить трудовой договор с организацией культуры, подведомственной министерству или органу местного самоуправления муниципального образования, на условиях полного рабочего дня, на должности, включенной в перечень вакантных должностей работников культуры Новосибирской области. Получивший выплату работник культуры принимает обязательство исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения трудового договора по должности.



В апреле министерством культуры Новосибирской области будет осуществляться прием и отбор заявок согласно утвержденному порядку. Соглашением между Министерством культуры РФ и Правительством Новосибирской области предусмотрено, что в 2025 году 15 работникам культуры будут предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программы «Земский работник культуры».

После подписания постановление будет опубликовано на сайте Правительства региона.