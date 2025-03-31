Авито инвестирует в искусственный интеллект и образование

Авито объявил о намерении инвестировать порядка 12 миллиардов рублей в развитие технологий генеративного искусственного интеллекта (GenAI) до 2028 года. Ожидается, что с помощью этих технологий компания сможет получить более 21 миллиарда рублей. В 2024 году уже были реализованы первые продукты с применением GenAI, которые принесли 670 миллионов рублей, а до конца 2025 года планируется внедрение еще 20 новых сценариев с потенциалом свыше 1 миллиарда рублей.

В рамках стратегии развития были представлены два новых продукта: текстовая модель A-Vibe и мультимодальная A-Vision. Эти решения помогают улучшить взаимодействие с пользователями, автоматизируя создание текстов и анализируя визуальный контент. Модель A-Vibe использует улучшенный русскоязычный токенизатор, что ускоряет обработку запросов, а A-Vision помогает распознавать и модерировать фотографии товаров.

Кроме того, компания активно развивает образовательные инициативы для подготовки кадров в области искусственного интеллекта. В 2024 году стартовала магистратура по Data Science в МФТИ, а в 2025 году планируется запуск еще нескольких образовательных программ в ведущих российских вузах. Также развиваются стажировочные программы, и до 2028 года планируется подготовить около 3000 IT-специалистов в сотрудничестве с университетами страны.