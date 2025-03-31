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общество

Белоруссия поставит в Новосибирскую область около 20 карьерных самосвалов

Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

В 2025–2026 годах Белоруссия поставит в Новосибирскую область около 20 карьерных самосвалов.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Виктор Каранкевич. По его словам, поставки начнутся во втором полугодии 2025 года. Кроме того, обсуждается создание в Новосибирске центра технической поддержки для такой техники.

Каранкевич также отметил, что во время последнего визита в Новосибирск были определены направления сотрудничества на уровне руководителей ведомств, государственных органов и предприятий.

Он подчеркнул, что подписанные или находящиеся на стадии подписания документы должны принести первые результаты уже в 2025 году.

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Игорь Кириченко
Журналист

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