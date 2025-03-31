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общество

Бердск стал лидером туризма в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В регионе Бердск назвали лидером по туризму.

В Новосибирской области в рамках проекта «Земля для туризма» определены 27 участков для развития туристической инфраструктуры. Основная цель — привлечение инвесторов для создания зон отдыха, кафе и гостиниц.

Среди наиболее популярных туристических направлений региона — Обское водохранилище в Бердске, озёра Горькое и Чаны, река Обь. Лидерами по развитию туризма признаны Маслянинский район, Бердск, Искитим и Колывань.

Их ключевое преимущество — удобная транспортная доступность. Об этом рассказала РБК Новосибирск исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

Напомним, что самолёт S7 экстренно вернулся в Толмачёво Новосибирска из-за сбоя

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Валерия Митрохина
Журналист

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