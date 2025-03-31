Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России

В России появился новый сайт, где патриотично настроенные граждане и ветераны СВО фиксируют имена тех, кого считают предателями. В чёрный список попадают люди, открыто осуждающие политику России, критикующие СВО и поддерживающие западную повестку. Каждый день список пополняется.

Авторы ресурса уверяют, что их цель — показать истинное лицо публичных персон, которые, по их мнению, вредят стране своими высказываниями и действиями. Сейчас в списке 129 имён, среди них одни из самых знаменитых людей в России — Сиб.фм показывает лица тех, кто оказался русофобом по мнению создателей ресурса.

Noize MC — включен в Реестр иностранных агентов

Всего в списке 129 персон.



* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России



Ранее Сиб.фм рассказал, кто из известных новосибирцев оказался в списке.