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общество

Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России

Скриншоты сайта russophob.ru

В России появился новый сайт, где патриотично настроенные граждане и ветераны СВО фиксируют имена тех, кого считают предателями. В чёрный список попадают люди, открыто осуждающие политику России, критикующие СВО и поддерживающие западную повестку. Каждый день список пополняется.

Авторы ресурса уверяют, что их цель — показать истинное лицо публичных персон, которые, по их мнению, вредят стране своими высказываниями и действиями. Сейчас в списке 129 имён, среди них одни из самых знаменитых людей в России — Сиб.фм показывает лица тех, кто оказался русофобом по мнению создателей ресурса.

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 2

Noize MC — включен в Реестр иностранных агентов

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 3

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 4

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 5

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 6

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 7

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 8

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 9

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 10

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 11

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 12

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 13

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 14

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 15

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 16

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 17

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 18

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 19

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 20

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 21

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 22

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 23

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 24

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 25

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 26

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 27

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 28

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 29

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 30

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 31

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 32

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 33

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 34

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 35

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 36

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 37

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 38

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 39

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 40

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 41

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 42

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 43

Фото Критиковали Путина и спонсировали Украину. Опубликованы лица 43 врагов России 44

Всего в списке 129 персон.

* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России

Ранее Сиб.фм рассказал, кто из известных новосибирцев оказался в списке.

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Александр Борисов
журналист

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