Какой будет весна 2025: прогнозы синоптиков и влияние аномальной зимы

Весна – это время пробуждения природы, обновления и свежих надежд.

С приходом теплых дней начинают расцветать первые цветы, деревья покрываются молодой листвой, а птицы возвращаются из дальних краев, наполняя воздух звонким щебетом. Природа словно пробуждается от зимней спячки, даря людям вдохновение и новые возможности.

Какая будет весна в 2025 году?

Синоптики прогнозируют, что весна 2025 года в России начнется раньше календарного срока – до 20 марта. Согласно долгосрочным метеорологическим данным, ожидается, что сезон будет теплым и дождливым, а температура воздуха превысит климатическую норму минимум на один градус. Это касается как европейской части страны, так и других регионов.

Особенно заметное отклонение температур прогнозируется в марте – в среднем на 4-5°C выше нормы. В начале месяца возможны ночные заморозки и резкие перепады температур, но уже после 15 марта во многих регионах установится стабильное потепление.

Как повлияет зима без снега?

Прошедшая зима выдалась аномально теплой и малоснежной, что может привести к раннему цветению растений и более раннему началу сельскохозяйственных работ. Однако отсутствие снежного покрова может сказаться и на весенних осадках. По народным приметам, если зимой мало снега, весной следует ожидать частых дождей. Это связано с естественным круговоротом воды в природе: при недостатке зимних осадков земля будет компенсировать нехватку влаги весенними ливнями.

Специалисты предупреждают, что обильные дожди могут привести к повышенному риску наводнений в некоторых регионах.

Температурные ожидания: апрель и май

Апрель, по прогнозам, принесет умеренно теплую погоду, но уже в мае возможны аномально высокие температуры, которые затронут даже Сибирь. Эксперты считают, что весна 2025 года может стать самой теплой за последнее десятилетие наблюдений.