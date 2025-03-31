Ледоход на Оби 2025: прогнозы специалистов

Прогноз по ледоходу и весеннему паводку.

Специалисты гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в Ханты-Мансийском автономном округе представили предварительный прогноз по ледоходу и весеннему паводку. По их данным, сроки половодья в регионе могут измениться.

Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев сообщил, что в этом году ледоход на Оби ожидается раньше средних сроков, которые обычно приходятся на середину мая. По его прогнозу, процесс может начаться в первой декаде мая.

Более точную информацию о ледоходе на Оби Росгидрометцентр предположительно предоставит в начале апреля.