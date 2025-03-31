Леонид Якубович рассказал, что хотел уйти после первых съемок «Поля чудес»

Леонид Якубович уже 34 года является ведущим телешоу «Поле чудес», которое выходит на Первом канале с 1995 года.

В день рождения телеканала он вспомнил о сложностях, с которыми столкнулся на первых эфирах.

По словам ведущего, во время первых двух съемок он испытывал сильное волнение, из-за чего говорил слишком громко. Это создало трудности для звукооператора, который заявил, что работать в таких условиях невозможно. Якубович был готов уйти, но ему предложили провести ещё одну съемку, после которой он мог сам принять решение.

На третьем эфире ведущего представили зрителям как перспективного тележурналиста, что стало для него неожиданностью. Впоследствии он продолжил работу в программе и стал её неизменным лицом.