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общество

Магнитные бури в апреле 2025 года: когда новосибирцам ждать геомагнитных всплесков

Фото: Сиб.фм

В апреле 2025 года жителей Новосибирска ожидают периоды повышенной геомагнитной активности.

По предварительным данным, сильные магнитные бури могут произойти в первой и второй половине месяца. Об этом сообщается на сайте RU-METEO.

Наиболее интенсивные геомагнитные возмущения прогнозируются 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 апреля. Вторая волна магнитных бурь возможна 21, 26 и 27 апреля. В остальные дни месяца значительных колебаний магнитного поля не ожидается.

В целом геомагнитная обстановка в течение всего апреля будет оставаться на уровне около 4 баллов, что может вызывать дискомфорт у метеозависимых людей.

Напомним, что в апреле Новосибирск накроет аномальное тепло и снегопад

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Дамир Трубников

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