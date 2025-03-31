Многодетный отец из Новосибирска выиграл один млн рублей в лотерею

Один миллион рублей выиграл многодетный отец из Новосибирска.

Олег Дорошенко из Новосибирска выиграл 1 000 000 рублей в 1604-м тираже «Русского лото». Он давно участвует в лотереях и часто покупает билеты на праздники. В этот раз три билета он приобрел случайно, когда с дочерью забирал выигрыш от прошлого розыгрыша.

Трансляцию семья не смотрела, так как уехала на праздники. Позже Олег проверил билеты и обнаружил выигрыш. К его удивлению, в игровом поле счастливого билета оказались даты дней рождения его трех дочерей.

Известно, что победитель работает менеджером, увлекается дачей и любит проводить вечера с семьей. Выигранные деньги он планирует потратить на погашение ипотеки. Об этом рассказали в пресс-службе «Столото».

Напомним, что многодетный отец из Новосибирской области стал фермером после выигрыша в лотерею