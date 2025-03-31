Мобилизация с 1 апреля 2025 года? Новосибирский эксперт предупредил о новых правилах призыва

С 1 апреля 2025 года в России стартует очередная призывная кампания, но с рядом важных изменений, касающихся условий и правил призыва. В этом году новые правила затронут многих молодых людей, включая изменения в возрасте призыва и санкциях за уклонение от службы.

С 1 апреля 2025 года в России стартует очередная призывная кампания, но с рядом важных изменений, касающихся условий и правил призыва. В этом году новые правила затронут многих молодых людей, включая изменения в возрасте призыва и санкциях за уклонение от службы.

Одно из значительных нововведений касается возрастной категории призывников. С 2024 года верхняя граница возраста для обязательной службы была повышена с 27 до 30 лет, но это правило действует только для тех, кто достиг 27 лет после вступления закона в силу.

Кроме того, значительно увеличены штрафы за уклонение от службы. За неявку по повестке теперь предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, что в три раза больше, чем ранее, когда максимальный штраф составлял 10 тысяч.

Ожидается, что весной 2025 года призыв начнется 1 апреля, но речь идет именно о регулярной призывной кампании, а не о мобилизации. Президент Владимир Путин должен издать указ, который официально подтвердит начало призыва. В ближайшее время мобилизация в России не планируется.

Военный эксперт из Новосибирска Александр прокомментировал ситуацию с призывом и военными сборами, которые обсуждают жители страны. В интервью Сиб.фм Чугай напомнил известную фразу императора Александра III: «У России лишь два верных союзника — армия и флот». Он подчеркнул, что военные сборы необходимы для поддержания боевых навыков резервистов и готовности к защите страны.

По его словам, сборы для военнослужащих резерва проходят не чаще одного раза в три года и длится не более двух месяцев. Важно отметить, что участие в сборах не означает немедленного призыва на СВО.