На торги в Новосибирске выставлен долг учредителя аквапарка «Аквамир»

31 марта компания «ВДТ-Строй», находящаяся в процессе банкротства и являющаяся застройщиком аквапарка «Аквамир» в Новосибирске, выставила на торги долг своего учредителя Петра Овчинникова.

Сумма задолженности составляет 25 265 806 рублей. Конкурсный управляющий ООО «ВДТ-Строй» объявил аукцион на право требования данной суммы. Начальная стоимость лота установлена в размере 597 тысяч рублей. Прием заявок на участие в торгах начался 31 марта, а сам аукцион запланирован на 12 мая. Информация о проведении торгов размещена на портале «Федресурс».

Ранее, в апреле 2021 года, Петр Овчинников был признан банкротом. 17 марта текущего года на торги также были выставлены его личные активы, включая долю в уставном капитале компании «ВДТ-Строй», оцененную конкурсным управляющим в 5 тысяч рублей. По аналогичной цене продаются доли предпринимателя в ООО «Кварсис», ООО «Кварсис-Строитель» и ООО «Кварсис Инвест».

Финансовые претензии к Овчинникову со стороны «ВДТ-Строй» были предъявлены более трех лет назад в рамках дела о банкротстве компании. Основанием для этого послужила операция по предоставлению многомиллионного займа ООО «ВДТ-Строй» под 10% годовых. Суд признал сделку ничтожной и постановил взыскать с Овчинникова 25,2 миллиона рублей в конкурсную массу компании.