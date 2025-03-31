Наглые мигранты, просрочка и грязь. Новосибирцы массово жалуются на сеть магазинов «Светофор»

Новосибирцы массово жалуются на магазины сети «Светофор» из-за антисанитарии, просроченных товаров и высоких цен.

Уже со 2 апреля 2025 года торговые точки сети магазинов «Светофор» начнут проверять на наличие нарушений. Ранее в ходе проверок в регионе было выявлено 241,9 кг продукции без маркировки и 6,8 кг с просрочкой. Россельхознадзор уже изъял 658,6 кг некачественного товара.

Пока проверки проводятся только в столичных регионах, жители Новосибирска активно публикуют отзывы о некачественных продуктах в 2ГИС. Так, некоторые называют «Светофор» «магазином для бедных» из-за низких цен, однако помимо антисанитарных условий и товаров с истекшим сроком годности, стоимость некоторых продуктов оставляет желать лучшего.

Сиб.фм собрал самые негативные отзывы о местных магазинах, которые расположены в столице Сибири.

«Хамское отношение к покупателям, женщина со светлыми волосами хамит, кричит, матерится на покупателей, проведите с ней беседу, такие люди не должны работать в розничной торговле, в этот магазин больше ни ногой.. Жаль здесь нельзя ругательные слова писать, я бы написала какая она. Поганая женщина, даже женщиной такую как она не назовешь», — возмутилась Татьяна Л.

«В светофоре фруктов мало и то плохие. Вся выпечка из маргарина и пальмового масла. Ничего полезного нет.», — прокомментировала Светлана С.

«Очень грязно. Узкие ряды, заставленные коробками, неприятный запах», — написала Екатерина.

«Полная антисанитария. Всегда толпы мигрантов в магазинах, они, наверное, все и раскупают», — написала местная жительница.

«Цены полный бред, магазин не дешевый, а то что дешевое всегда испорченное вот и все», — отметил Анатолий К.

«Мясо, рыба всегда перемороженные», — поделилась Ольга.

«Брал сегодня в магазине светофор продукты вышло на на 4500 рублей. Сразу чек не посмотрел а уже вечером когда начал смотреть увидел что мне поставили будто я взял 24 пачки попкорна когда я покупал всего три в общем меня обманули на семьсот рублей. Очень не приятно», — написал Виктор.

«Купили трубочки, сели чай пить, а оказалось все в плесени...», — поделилась Анна.

Вышеупомянутые отзывы новосибирцев выбирались на основе количества поставленных звезд: из пяти возможных в основном ставили только одну. Также множество комментариев были связаны с тем, что руководство сети закрывает глаза на происходящее, а ситуации в магазинах повторяются из года в год.