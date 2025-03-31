Новосибирская область заняла 34-е место в рейтинге зарплат в малых населенных пунктах России

Стал известен рейтинг зарплат в малых населенных пунктах страны.

Новосибирская область оказалась на 34-й строчке в рейтинге российских регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах, согласно исследованию РИА Новости. Так, в 2024 году средняя зарплата составила 56,6 тыс. рублей, что на 22,7% больше по сравнению с прошлым годом.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а аутсайдерами — Чечня и Ингушетия.

Отмечается, что зарплаты в малых городах значительно ниже, чем в крупных, из-за различий в уровне жизни и стоимости товаров и услуг.

Напомним, что многодетный отец из Новосибирска выиграл один млн рублей в лотерею