Новосибирские вузы озвучили новые правила поступления в 2025 году

Стали известны новые правила поступления в новосибирские вузы.

С 1 марта 2025 года в России изменились правила приёма в вузы. Представители регионального Министерства образования и ведущих вузов Сибири обсудили нововведения на круглом столе «Абитуриент-2025» в пресс-центре медиахолдинга «Сиб.фмGroup».

Ключевые изменения

- Сроки подачи документов теперь едины для всех вузов. Раньше поступающие могли ориентироваться по волнам приёма, но теперь выбор нужно делать сразу;

- Зачисление без оригинала аттестата – теперь вместо него подаётся согласие на зачисление. Важно следить за его отметкой на Госуслугах и в рейтинговых списках;

- Выпускники колледжей по-прежнему поступают без ЕГЭ – на основе внутренних вступительных испытаний вузов. Однако обсуждается возможность введения обязательного ЕГЭ для них в будущем;

- Отдельный конкурс для выпускников СПО введён в некоторых вузах, например, в ОмГМУ (специальность «Фармация»).

Нововведения в вузах

- В СГУГиТ российские абитуриенты подают документы только лично, через Почту России или Госуслуги. Онлайн-подача через сайт вуза теперь доступна только иностранцам;

- В вузах создадут рабочие места для подачи документов через Госуслуги, чтобы ускорить процесс и минимизировать ошибки.

Напомним, что в Новосибирске опубликованы правила приёма детей в 1 класс