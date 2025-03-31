82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
31 марта, 17:48
пробки
5/10
погода
+11.3°C
курсы валют
usd 83.68 | eur 89.65
82.76% -1.2
сегодня
31 марта, 17:48
пробки
5/10
погода
+11.3°C
курсы валют
usd 83.68 | eur 89.65
сегодня 14:32
общество

Новосибирские вузы озвучили новые правила поступления в 2025 году

Фото: Сиб.фм

Стали известны новые правила поступления в новосибирские вузы.

С 1 марта 2025 года в России изменились правила приёма в вузы. Представители регионального Министерства образования и ведущих вузов Сибири обсудили нововведения на круглом столе «Абитуриент-2025» в пресс-центре медиахолдинга «Сиб.фмGroup».

Ключевые изменения

- Сроки подачи документов теперь едины для всех вузов. Раньше поступающие могли ориентироваться по волнам приёма, но теперь выбор нужно делать сразу;

- Зачисление без оригинала аттестата – теперь вместо него подаётся согласие на зачисление. Важно следить за его отметкой на Госуслугах и в рейтинговых списках;

- Выпускники колледжей по-прежнему поступают без ЕГЭ – на основе внутренних вступительных испытаний вузов. Однако обсуждается возможность введения обязательного ЕГЭ для них в будущем;

- Отдельный конкурс для выпускников СПО введён в некоторых вузах, например, в ОмГМУ (специальность «Фармация»).

Нововведения в вузах

- В СГУГиТ российские абитуриенты подают документы только лично, через Почту России или Госуслуги. Онлайн-подача через сайт вуза теперь доступна только иностранцам;

- В вузах создадут рабочие места для подачи документов через Госуслуги, чтобы ускорить процесс и минимизировать ошибки.

Напомним, что в Новосибирске опубликованы правила приёма детей в 1 класс

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в