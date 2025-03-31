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вчера 22:40
спорт

Новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф со счетом 2:0

Фото: МК в Новосибирске

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Хоккейный клуб «Сибирь» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой новосибирцев с результатом 2:0. Шайбы забросили Алексей Яковлев и Валентин Пьянов.

В конце второго периода защитник «Сибири» Тревор Мёрфи был оштрафован на 5 минут за удар клюшкой в адрес игрока «Салавата Юлаева» Никиты Зоркина. Зоркин не смог самостоятельно подняться и был вынужден покинуть лед с помощью партнёров.

Победа в матче позволила сибирякам сократить отставание в серии, теперь счёт в ней 2-1 в пользу «Салавата Юлаева».

С победой команду поздравил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, который отметил «сибирский характер» игроков.

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Игорь Кириченко
Журналист

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