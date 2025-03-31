Олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов уступил девушке в шоу «Титаны»

Вчера, 30 март, в эфире ТНТ прошел восьмой этап шоу «Титаны».

Через шесть недель станет известно имя победителя, который получит главный приз и звание «Титана». Новосибирцы Анна Кикина и Роман Власов продолжают участие в проекте, демонстрируя максимальные усилия.

На этот раз искусственный интеллект предложил спортсменам испытание под названием «Бесконечные приседания». Участники должны были выполнить 10 подходов по 10 приседаний с весом на плечах, равным половине их собственного веса, а затем продолжить по 10 приседаний в каждом подходе с весом, равным их собственному весу. Анна Кикина не смогла завершить задание, а Роман Власов отметил сложность испытания, отметив, что даже в своей спортивной карьере не сталкивался с подобной нагрузкой.

Однако, несмотря на трудности, Роман Власов завершил испытание. Внутренний вопрос спортсмена был: «Зачем?» — с размышлениями о том, что он докажет победой девушки.

В последующем испытании на вылет участники должны были удерживать мяч на вытянутых руках как можно дольше. Мужчины держали мяч весом 10 килограммов, а женщины — 5 килограммов. При этом было запрещено сгибать или опускать руки. По итогам испытания проект покинули 10 спортсменов, которые первыми уронили или опустили мяч. Анна Кикина и Роман Власов не оказались в их числе и продолжили борьбу в проекте.