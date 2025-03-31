Опубликован лунный календарь стрижек на апрель 2025 года

Лунный цикл традиционно считается одним из факторов, влияющих на состояние волос.

Согласно поверьям, cтрижка на растущую Луну может способствовать их укреплению и ускоренному росту, а на убывающую — поможет дольше сохранить форму прически. Также значение имеет зодиакальное положение Луны.

Представляем лунный календарь cтрижек на апрель 2025 года, в котором указаны благоприятные, нейтральные и неблагоприятные дни для ухода за волосами.

Благоприятные дни для cтрижки:

1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 30 апреля.

Неблагоприятные дни для cтрижки:

5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля.

Нейтральные дни для cтрижки:

4, 6, 12 апреля.

Ранее Сиб.фм сообщал, в какие дни апреля будут магнитные бури.