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общество

«Первого апреля никому не верю» - забавные открытки с цитаты к 1 Апреля-2025

Pikabu.ru

Портал «Сиб.фм» собрал ко Дню Смеха и Юмора самые забавные и прикольные открытки и афоризмы.

Фото «Первого апреля никому не верю» - забавные открытки с цитаты к 1 Апреля-2025 2

Почему День дурака отмечается 1 апреля, а День блондинок — 31 мая?

Потому что именно к 31 мая до блондинок доходят все первоапрельские шутки.

Фото «Первого апреля никому не верю» - забавные открытки с цитаты к 1 Апреля-2025 3

В номинации «Лучший первоапрельский розыгрыш» в этом году победил АПРЕЛЬ! С праздником и следите за прогнозом погоды в апреле.

Фото «Первого апреля никому не верю» - забавные открытки с цитаты к 1 Апреля-2025 4

Службы доверия 1 апреля трубку не берут из принципа.

Фото «Первого апреля никому не верю» - забавные открытки с цитаты к 1 Апреля-2025 5

Купила тест, черту дорисовала...

Решила мужа своего блин разыграть...

Апреля первого, двоих я «разыграла»...

Полоски три, «нам» в декабре рожать...

Фото «Первого апреля никому не верю» - забавные открытки с цитаты к 1 Апреля-2025 6

Пошутить над мужем первого апреля?

— Да легко! Напихаю ему в задний карман штанов конфет шоколадных... Ехать ему далеко, а когда приедет, как раз — весь день будет в шоколаде...

Фото «Первого апреля никому не верю» - забавные открытки с цитаты к 1 Апреля-2025 7

Ещё вчера изменил дату в своём мобильнике. Иду сегодня по городу, вокруг одни дураки, а у меня 2-е апреля!

Фото «Первого апреля никому не верю» - забавные открытки с цитаты к 1 Апреля-2025 8

Сегодня зашла на Gismeteo посмотреть погоду и чуть не умерла со смеху. Сегодня, по их версии, никакое не первое апреля, а 32 марта)))наверное такая у них первоапрельская шутка.

Фото «Первого апреля никому не верю» - забавные открытки с цитаты к 1 Апреля-2025 9

Нам невзгоды нипочем! Мы смеемся день за днем! К нам апрель пришел сегодня, с белой спинкой плащик модный! Он с лапшою на ушах и развязанных шнурках! Громко он над нами ржёт... Дуракам приветы шлет! С ПЕРВЫМ АПРЕЛЯ!!!

Фото «Первого апреля никому не верю» - забавные открытки с цитаты к 1 Апреля-2025 10

Отдавать долги первого апреля — просто смешно.

Фото «Первого апреля никому не верю» - забавные открытки с цитаты к 1 Апреля-2025 11

Правительство клятвенно пообещало повысить уровень жизни населения. Уточнены и сроки: после дождичка в четверг, 1 апреля!

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Оксана Чешенок
журналист

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