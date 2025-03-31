«Первого апреля никому не верю» - забавные открытки с цитаты к 1 Апреля-2025

Портал «Сиб.фм» собрал ко Дню Смеха и Юмора самые забавные и прикольные открытки и афоризмы.

Почему День дурака отмечается 1 апреля, а День блондинок — 31 мая?

Потому что именно к 31 мая до блондинок доходят все первоапрельские шутки.

В номинации «Лучший первоапрельский розыгрыш» в этом году победил АПРЕЛЬ! С праздником и следите за прогнозом погоды в апреле.

Службы доверия 1 апреля трубку не берут из принципа.

Купила тест, черту дорисовала...

Решила мужа своего блин разыграть...

Апреля первого, двоих я «разыграла»...

Полоски три, «нам» в декабре рожать...

Пошутить над мужем первого апреля?

— Да легко! Напихаю ему в задний карман штанов конфет шоколадных... Ехать ему далеко, а когда приедет, как раз — весь день будет в шоколаде...

Ещё вчера изменил дату в своём мобильнике. Иду сегодня по городу, вокруг одни дураки, а у меня 2-е апреля!

Сегодня зашла на Gismeteo посмотреть погоду и чуть не умерла со смеху. Сегодня, по их версии, никакое не первое апреля, а 32 марта)))наверное такая у них первоапрельская шутка.

Нам невзгоды нипочем! Мы смеемся день за днем! К нам апрель пришел сегодня, с белой спинкой плащик модный! Он с лапшою на ушах и развязанных шнурках! Громко он над нами ржёт... Дуракам приветы шлет! С ПЕРВЫМ АПРЕЛЯ!!!

Отдавать долги первого апреля — просто смешно.

Правительство клятвенно пообещало повысить уровень жизни населения. Уточнены и сроки: после дождичка в четверг, 1 апреля!