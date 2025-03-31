Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великий Прикол, Мирополье, Угроеды и Турья Сумской области. Потери противника составили до 70 военнослужащих, бронетранспортер и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад горючего.

На Харьковском направлении поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. Потери противника — до 70 военнослужащих, бронетранспортер и артиллерийское орудие, уничтожены станции радиоэлектронной борьбы и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Каменка, Двуречная, Кондрашовка, Загоруйковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа и шесть орудий полевой артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили улучшать тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Северск, Марково, Часов Яр, Дылеевка и Александро-Калиново Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 275 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, пять пикапов и радиолокационную станцию AN/TPQ-36.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение четырем механизированным, штурмовой, пехотной и егерской бригадам, двух бригадам беспилотных систем и штурмовому полку ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, танк, боевые бронированные машины и пикапы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение танковой, трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригадам ВСУ и бригаде морской пехоты в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили более 160 военнослужащих, танк и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и несколько складов.

Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА и артиллерия нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и другим объектам ВСУ. Противовоздушная оборона сбила пять управляемых авиационных бомб JDAM и 150 беспилотных летательных аппаратов.