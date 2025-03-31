Прирост медиков в Новосибирской области составил 500 человек

Прирост медицинских кадров в Новосибирской области в 2024 году составил около 500 человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Глава области отметил, что с недавнего времени в регионе стартовал новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Травников подчеркнул, что по численности врачей наблюдается положительная динамика, включая узких специалистов, терапевтов и педиатров. Однако, по его словам, существует настороженность по поводу невыполнения показателей по среднему медицинскому персоналу.

Губернатор поручил профильным органам провести анализ ситуации и разработать меры для улучшения ситуации.

С 2019 по 2024 годы регион достиг 7 из 9 показателей, установленных нацпроектом. Также отмечается положительная динамика по обеспеченности медицинскими работниками скорой медицинской помощи.