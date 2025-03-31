Реализация национальных проектов позволяет привлекать медицинских работников в систему здравоохранения Новосибирской области

Вопросы обеспечения системы здравоохранения Новосибирской области кадрами рассмотрел Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в Правительстве региона.

«Завершил свою деятельность нацпроект «Здравоохранение», стартовал новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». При общей положительной динамике по увеличению численности медицинских работников хотел бы обратить внимание, что не везде хорошо. По врачам у нас положительная динамика – это видно и по узким специалистам, и по терапевтам, педиатрам, но настораживает недостижение показателя по среднему медицинскому персоналу. При том, что в 2018-2019 годах мы отмечали наш позитивный опыт по их подготовке», – отметил Андрей Травников.

Губернатор поручил профильным органам проанализировать сложившуюся ситуацию с обеспеченностью средним медицинским персоналом, а также медицинскими кадрами в некоторых ЦРБ, и выработать меры по её улучшению.

О реализации федерального проекта «Медицинские кадры» на территории Новосибирской области, в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», главе региона доложил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.

В ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение» за 2019-2024 годы регион достиг 7 из 9 определенных нацпроектом показателей. Отмечается значительная положительная динамика по показателям «обеспеченность медицинскими работниками скорой медицинской помощи» и «обеспеченность средними медицинскими работниками».

Большое значение для успешной реализации национального проекта играют реализуемые региональные мероприятия по привлечению и закреплению медицинских работников в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Новосибирской области.

С целью обеспечения социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников в рамках реализации региональной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» 2019-2024 предоставляются компенсационные выплаты:

единовременная денежная выплата среднему медицинскому персоналу в размере 150 тысяч рублей, заключившим трудовой договор с государственными медицинскими организациями;

единовременная денежная выплата в размере 300 тысяч рублей врачам наиболее дефицитных специальностей;

компенсация части стоимости найма жилого помещения до 8 тысяч рублей ежемесячно при условии отсутствия у работника и его супруги в собственности на территории Новосибирской области жилья;

компенсация за проезд в общественном транспорте медицинским работникам, работающим в удаленных медицинских организациях, проживающим вне территории муниципального района Новосибирской области.

Для привлечения медицинских работников в учреждения, расположенные в районах Новосибирской области реализуется проект единовременных компенсационных выплат по программе «Земский доктор/Земский фельдшер».

Основной механизм привлечения специалистов в государственные бюджетные медицинские учреждения здравоохранения региона – получение высшего образования по программе целевого обучения за счет средств федерального бюджета, а также среднего профессионального образования на базе четырех учреждений СПО.

В результате реализации этих мер прирост медицинских кадров за 2024 год составил 487 человек.

В целях привлечения специалистов среднего звена с 2023 года стартовал набор на целевое обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело».

В рамках приемной кампании на целевое обучение по образовательным программам высшего образования специалитета и ординатуры ежегодно обеспечивается положительная динамика роста квоты целевого приема.

Процент закрепления молодых специалистов на рабочих местах увеличивается с каждым выпуском целевого набора.