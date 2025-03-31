Стало известно, почему произошел массовый сбой интернета в Новосибирске 30 марта

Почему в интернете по всей России произошел массовый сбой — сообщил Роскомнадзор.

Вчера, 30 марта, пользователи по всей России, в том числе и из Новосибирской области, столкнулись с перебоями в работе ряда интернет-сервисов. Сбой затронул популярные платформы, включая сервисы доставки еды «Вкусно – и точка», Delivery Club, KFC, а также поисковик «Яндекс» и связанные с ним сервисы.

Согласно данным мониторингового ресурса Сбой.рф, наибольшее количество жалоб поступило на работу «Яндекс Музыки» — к 12:30 их число достигло 700.

Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора для iz.ru, причиной сбоя стали неполадки с энергоснабжением в одном из центров обработки данных «Яндекс Облака». Из-за этого работа сервисов, использующих эту платформу, была нарушена.

Напомним, что в Новосибирске мошенники начали обманывать при помощи легенды о сотрудниках «Энергосбыта»