Такого не было давно: в апреле Новосибирск накроет аномальное тепло и снегопад

Апрель 2025 года в Новосибирске начнется с дождей и продолжит удивлять переменчивыми погодными условиями. Согласно прогнозам синоптиков, в первой половине месяца в городе и области можно ожидать как осадки, так и сильные порывы ветра.

С 1 по 10 апреля температура воздуха в Новосибирске будет колебаться от 0 до +7 градусов днем, а ночью она опустится до -5...-1 градуса. В этот период ожидаются дожди и порывистый ветер со скоростью до 12 метров в секунду.

С 11 по 20 апреля температура поднимется до +5...+12 градусов днем и от 0 до +5 ночью. В это время возможны грозы, а ветер усилится до 8 метров в секунду.

К концу месяца в Новосибирске прогнозируется значительное потепление. Дневная температура может достичь +18 градусов, а ночные показатели останутся на уровне +8. В это время также не исключены дожди и град, а ветер будет сохраняться со скоростью до 6 метров в секунду.