В Госдуме опровергли слухи о мобилизации в 2025 году

Власти опровергли информацию о возможной мобилизации в этом году. Об этом заявил депутат Михаил Шеремет для NEWS.ru.

В Госдуме заявили, что оснований для новой волны призыва нет, так как увеличивается число контрактников. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что необходимости в мобилизации нет, а частичный призыв завершился еще в 2022 году.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его коллеги подтвердили, что приоритетом остается набор и подготовка контрактников. По данным Минобороны, уже подписано 740 тысяч контрактов.

Вопрос ротации военнослужащих, участвующих в спецоперации, остается открытым. Путин ранее поручил Министерству обороны проработать этот вопрос.