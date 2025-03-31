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общество

В Госдуме опровергли слухи о мобилизации в 2025 году

Фото: Сиб.фм

Власти опровергли информацию о возможной мобилизации в этом году. Об этом заявил депутат Михаил Шеремет для NEWS.ru.

В Госдуме заявили, что оснований для новой волны призыва нет, так как увеличивается число контрактников. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что необходимости в мобилизации нет, а частичный призыв завершился еще в 2022 году.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его коллеги подтвердили, что приоритетом остается набор и подготовка контрактников. По данным Минобороны, уже подписано 740 тысяч контрактов.

Вопрос ротации военнослужащих, участвующих в спецоперации, остается открытым. Путин ранее поручил Министерству обороны проработать этот вопрос.

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Валерия Митрохина
Журналист

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