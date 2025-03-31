В Новосибирске имущество завода «Сибсельмаш-Спецтехника» выставлено на торги за 307 млн рублей

Имущество завода ОАО «Сибсельмаш-Спецтехника», который был признан банкротом, выставлено на торги.

Начальная цена лота составляет 307 миллионов рублей, шаг аукциона — 5%, задаток — 20%. Прием заявок на участие в торгах будет продолжаться до 6 мая, а сами торги состоятся 12 мая.

По информации Федерального ресурса, площадь производственных помещений, включенных в лот, составляет более 20 тысяч квадратных метров. В перечне активов 143 позиции, включая административно-бытовые помещения, гаражи, типографию, цеха и различное оборудование и инструменты.

Напомним, что в конце 2018 года на ОАО «Сибсельмаш-Спецтехника» было введено внешнее наблюдение, а весной 2019 года арбитражный суд начал процедуру конкурсного производства.

Компания была одним из крупнейших производителей сельхозмашин для агропромышленного комплекса России в Уральском регионе и находилась на территории НПО «Сибсельмаш». В декабре 2024 года прокуратура Новосибирской области начала оспаривание продажи активов НПО «Сибсельмаш».