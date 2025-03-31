В Новосибирске на Первомайке пострадали три человека в ДТП

В ДТП на Первомайке пострадали три человека, включая двоих детей.

Сегодня утром, 31 марта, на улице Баганская в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции по Новосибирской области, водитель Honda Insight не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Vista и Honda Freed.

В результате аварии пострадали водитель Honda Insight и её 5-летняя пассажирка, а также годовалый ребёнок из Honda Freed — все они были доставлены в больницу.

Напомним, что в Новосибирске скончался еще один участник ДТП на Красном проспекте