В Новосибирске опубликовали церковный календарь на апрель-2025

Церковный календарь на апрель 2025 года включает важные православные праздники, такие как Благовещение Пресвятой Богородицы и Пасха, а также дни памяти святых и мучеников. В апреле также проходят дни поминовения усопших, включая Радоницу.

Календарь церковных праздников по дням:

1 апреля. Мученика Хрисанфа, мученицы Дарии и с ними. Преподобного Иннокентия Комельского Вологодского.

2 апреля. Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих.

3 апреля. Преподобного Серафима Вырицкого. Преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского).

4 апреля. Священномученика Василия Анкирского, пресвитера.

5 апреля. Преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199 учеников его. Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.

6 апреля. Предпразднство Благовещения Пресвятыя Богородицы. Преподобного Захарии Печерского, постника. Мучеников Стефана и Петра Казанских. Святителя Артемона (Артемия), епископа Солунского (Селевкийского). Преподобного Захарии Отверстого.

7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы. Вербная неделя. Преставление святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России.

8 апреля. Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гавриила.

9 апреля. Мученицы Матроны Солунской.

10 апреля. Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского. Преподобного Стефана чудотворца, игумена Триглийского. Преподобномученика Евстратия Печерского. Мученика Бояна (Енравота), князя Болгарского. Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского.

11 апреля. Священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных многих.

12 апреля. Лазарева суббота.

13 апреля. Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).

14 апреля. Великий понедельник (начало Страстной седмицы).

15 апреля. Преподобного Тита чудотворца.

16 апреля. Преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.

17 апреля. Великий четверг.

18 апреля. Страстная пятница.

19 апреля. Великая суббота. Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского.

20 апреля. Пасха, Воскресение Христово.

21 апреля. Пасхальная седмица.

22 апреля. Мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского).

23 апреля. Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х. Священномученика Григория V (Ангелопулоса), патриарха Константинопольского.

24 апреля. Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского. Преподобных Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского, сподвижника его.

25 апреля. Преподобного Василия исповедника, епископа Парийского.

26 апреля. Священномученика Артемона Лаодикийского, пресвитера.

27 апреля. Красная горка (Фомино воскресенье).

28 апреля. Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима.

29 апреля. Радоница.

30 апреля. Преподобного Акакия, епископа Мелитинского. Священномученика Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним. Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. Обретение мощей преподобного Александра Свирского.