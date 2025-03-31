В Новосибирске опубликованы правила приёма детей в 1 класс

Новосибирским родителям рассказали о том, как записать ребенка в школу.

Когда подавать заявление в 1 класс

С 1 апреля по 30 июня принимают заявления от детей, имеющих регистрацию по месту жительства или льготы. С 6 июля по 5 сентября можно подать заявку в любую школу при наличии свободных мест.

Как записать ребенка

С 17 марта на Госуслугах доступна функция черновика заявления. Оно автоматически напомнит о подаче 1 апреля. Также заявление можно подать:

- через МФЦ;

- на сайте региональных органов образования;

- лично в школе.

Документы для зачисления

- паспорт родителя;

- свидетельство о рождении ребенка;

- документ о регистрации ребенка.

При наличии льгот необходимо приложить подтверждающие бумаги. Оригиналы нужно будет принести в школу после зачисления.

Выбор школы

Родители вправе выбрать любую школу, но приоритет получают дети с пропиской в районе учебного заведения. Запись не по прописке откроется 6 июля, но при отсутствии мест придется выбрать другое учреждение. На Госуслугах можно подать заявку сразу в три школы.