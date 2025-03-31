В Новосибирске опубликованы правила приёма детей в 1 класс

Новосибирским родителям рассказали о том, как записать ребенка в школу.
Когда подавать заявление в 1 класс
С 1 апреля по 30 июня принимают заявления от детей, имеющих регистрацию по месту жительства или льготы. С 6 июля по 5 сентября можно подать заявку в любую школу при наличии свободных мест.
Как записать ребенка
С 17 марта на Госуслугах доступна функция черновика заявления. Оно автоматически напомнит о подаче 1 апреля. Также заявление можно подать:
- через МФЦ;
- на сайте региональных органов образования;
- лично в школе.
Документы для зачисления
- паспорт родителя;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ о регистрации ребенка.
При наличии льгот необходимо приложить подтверждающие бумаги. Оригиналы нужно будет принести в школу после зачисления.
Выбор школы
Родители вправе выбрать любую школу, но приоритет получают дети с пропиской в районе учебного заведения. Запись не по прописке откроется 6 июля, но при отсутствии мест придется выбрать другое учреждение. На Госуслугах можно подать заявку сразу в три школы.