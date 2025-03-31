В Новосибирске оштрафовали экс-управляющую пансионатом «Рэмили»

28 марта 2025 года Октябрьский районный суд города Новосибирска вынес приговор Елене Наумовой, бывшей управляющей пансионатом для престарелых сети «Рэмили».

Она была признана виновной по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации за оказание услуг, не соответствующих установленным стандартам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

Суд установил, что, занимая должность управляющей филиалом пансионата «Рэмили» на улице Инская, 39, Наумова нарушала нормы пожарной безопасности, санитарные и медицинские требования, что создавало угрозу для здоровья и жизни пожилых людей, инвалидов и маломобильных граждан, находившихся в учреждении.

Суд назначил Наумовой штраф в размере 80 000 рублей, который она должна уплатить в доход государства. Штраф был рассрочен на 8 месяцев с ежемесячными платежами по 10 000 рублей. На данный момент приговор не вступил в законную силу.