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общество

В Новосибирске отремонтируют фасад корпуса областной больницы за 90,5 млн рублей

Фото: Сиб.фм

Фасад корпуса облбольницы отремонтируют за 90,5 миллионов рублей.

В Новосибирске проведут капитальный ремонт фасада административного корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы. Стоимость работ составит 90,5 миллионов рублей.

В рамках ремонта предстоит демонтировать старые конструкции, заделать трещины, обновить крыльцо и выполнить другие восстановительные работы.

Завершить работы планируется к 31 декабря следующего года.

Напомним, что судебных дел с иностранными компаниями стало меньше в Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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