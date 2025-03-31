В Новосибирске отремонтируют фасад корпуса областной больницы за 90,5 млн рублей

Фасад корпуса облбольницы отремонтируют за 90,5 миллионов рублей.
В Новосибирске проведут капитальный ремонт фасада административного корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы. Стоимость работ составит 90,5 миллионов рублей.
В рамках ремонта предстоит демонтировать старые конструкции, заделать трещины, обновить крыльцо и выполнить другие восстановительные работы.
Завершить работы планируется к 31 декабря следующего года.
Напомним, что судебных дел с иностранными компаниями стало меньше в Новосибирской области