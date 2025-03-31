В Новосибирске подписали постановление о правилах для электросамокатов

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление, регулирующее использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты.

Документ был подписан 31 марта 2025 года. Об этом градоначальник сообщил в своём телеграм-канале.

Постановление принято в ответ на многочисленные жалобы от горожан и рост числа аварий с участием СИМ. Согласно новым правилам, кикшеринговые компании и арендаторы самокатов обязаны соблюдать правила парковки. Для этого на площадках, где размещаются самокаты, будет нанесена разметка, однако кто именно займется её нанесением, не уточняется.

Кроме того, все СИМ должны будут иметь номерные знаки, что позволит идентифицировать их с помощью дорожных камер. В постановлении также прописаны ограничения по скорости в зависимости от местоположения. Так, на велосипедных дорожках самокаты смогут двигаться со скоростью до 20 км/ч, в парках — до 15 км/ч, на улицах с интенсивным движением — до 10 км/ч, а во дворах жилых домов — до 5 км/ч.