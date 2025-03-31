В Новосибирске пресекли незаконную продажу SIM-карт

О незаконной продаже SIM-карт сообщили в регионе.

Прокуратура Ленинского района Новосибирска выявила нарушения при продаже SIM-карт. В ходе совместных рейдов с полицией и Роскомнадзором обнаружены точки, где SIM-карты продавались без проверки документов и заключения договора. Об этом передали в пресс-службе ведомства.

В результате проверки на предпринимателя завели административное дело по ч. 4 ст. 13.29 КоАП РФ, а также оштрафовали на 30 000 рублей.

Помимо этого, прокуратура выявила семь сайтов, предлагающих SIM-карты без оформления договора — по решению суда их контент был заблокирован.

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