В Новосибирске стали известны новые правила для водителей, которые вводятся с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года в России, в том числе и в Новосибирской области, вступают новые правила для водителей.

Отменяется автоматическое продление водительских прав, поэтому для замены потребуется медицинская справка и оплата госпошлины. Водители с зарубежными правами должны обменять их на российские.

Также вводятся более строгие штрафы:

- превышение скорости на 80+ км/ч – 7 500 рублей;

- вождение в нетрезвом виде – до 45 000 рублей;

- выезд на встречную полосу – до 7 500 рублей;

- повторное отсутствие ОСАГО – 3 000-5 000 рублей.

Скидка на штрафы будет составлять 25%, но только если они оплачены в течение 30 дней после вынесения постановления.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области просроченные долги ИП выросли на 52,9%