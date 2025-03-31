В Новосибирской области должницу по алиментам задержали сразу после свадьбы

Должницу по алиментам задержали после бракосочетания.

В Коченевском районе Новосибирской области 41-летнюю женщину задержали сразу после регистрации брака. Судебные приставы и полиция ждали её у ЗАГСа, так как она находилась в федеральном розыске за уклонение от уплаты алиментов.

По данным ведомства, женщина не выплачивала деньги на содержание дочерей, которые воспитываются в приемных семьях — она игнорировала обязательные работы и скрывалась, избегая официального трудоустройства. В итоге против неё возбудили уголовное дело.

О месте и времени свадьбы стало известно правоохранителям, которые прибыли в ЗАГС. После церемонии женщину задержали и доставили на допрос, после чего она пообещала начать выплаты.

Материалы дела уже направлены в прокуратуру.

Напомним, что жительница Новосибирской области осуждена за смертельное избиение