В Новосибирской области просроченные долги ИП выросли на 52,9%

Просроченные долги предпринимателей из региона выросли на 52,9%.

Средний размер просроченного долга индивидуальных предпринимателей в Новосибирской области увеличился на 52,9% и составил 27,7 тысяч рублей на начало 2025 года.

Как сообщает коллекторское агентство «Долговой Консультант», рост долгов свидетельствует об ухудшении платежеспособности бизнеса. В Сибири средний долг ИП достиг 25,9 тыс. рублей, что выше общероссийского уровня (19,27 тыс.). Самый резкий рост зафиксирован в Кузбассе — на 160%.

Напомним, что в Новосибирской области должницу по алиментам задержали сразу после свадьбы