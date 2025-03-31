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общество

В Новосибирской области просроченные долги ИП выросли на 52,9%

Фото: Сиб.фм

Просроченные долги предпринимателей из региона выросли на 52,9%.

Средний размер просроченного долга индивидуальных предпринимателей в Новосибирской области увеличился на 52,9% и составил 27,7 тысяч рублей на начало 2025 года.

Как сообщает коллекторское агентство «Долговой Консультант», рост долгов свидетельствует об ухудшении платежеспособности бизнеса. В Сибири средний долг ИП достиг 25,9 тыс. рублей, что выше общероссийского уровня (19,27 тыс.). Самый резкий рост зафиксирован в Кузбассе — на 160%.

Напомним, что в Новосибирской области должницу по алиментам задержали сразу после свадьбы

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Валерия Митрохина
Журналист

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