В Новосибирской области зафиксирован массовый приток мигрантов

Приток иностранцев зафиксировали в столице Сибири.

В 2024 году Новосибирская область пережила значительный миграционный прирост, согласно данным Федеральной службы государственной статистики.

Отмечается, что число прибывших в регион составило 66 977 человек, в то время как выбывших было 57 303. Это привело к миграционному приросту в размере 9 674 человек. Эксперты отмечают, что массовое переселение в регион связано с различными факторами, включая экономические и социальные условия.

Ранее Сиб.фм писал о том, что наглые мигранты были замечены в сети магазинов «Светофор»