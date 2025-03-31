82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
31 марта, 17:50
пробки
5/10
погода
+11.3°C
курсы валют
usd 83.68 | eur 89.65
82.76% -1.2
сегодня
31 марта, 17:50
пробки
5/10
погода
+11.3°C
курсы валют
usd 83.68 | eur 89.65
сегодня 15:35
общество

В Новосибирской области зафиксирован массовый приток мигрантов

Фото: Сиб.фм

Приток иностранцев зафиксировали в столице Сибири.

В 2024 году Новосибирская область пережила значительный миграционный прирост, согласно данным Федеральной службы государственной статистики.

Отмечается, что число прибывших в регион составило 66 977 человек, в то время как выбывших было 57 303. Это привело к миграционному приросту в размере 9 674 человек. Эксперты отмечают, что массовое переселение в регион связано с различными факторами, включая экономические и социальные условия.

Ранее Сиб.фм писал о том, что наглые мигранты были замечены в сети магазинов «Светофор»

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в