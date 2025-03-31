В Новосибирском государственном медицинском университете произошли кадровые изменения

31 марта Игорь Маринкин завершил работу в должности ректора НГМУ.

С 1 апреля руководство вузом возьмет на себя Илья Глущенко, ранее занимавший руководящие посты в IT-компаниях, включая «БАРС ГРУП». Одним из альтернативных кандидатов на пост ректора был заведующий кафедрой организации здравоохранения и общественного здоровья НГМУ Юрий Бравве, однако его кандидатуру не поддержал министр здравоохранения РФ.

Игорь Маринкин покидает пост в связи с регламентом, запрещающим занимать должность ректора более трех сроков. Он возглавлял университет с 2008 года.

О новом руководителе известно, что он был соучредителем компании «БАРС-МЕДИЦИНА», а также руководил IT-компанией «Интерфейс — Т» и охранным предприятием «НДС плюс», которые в настоящее время ликвидированы.

При этом официальная информация о новом ректоре пока не опубликована на сайте и в социальных сетях НГМУ.