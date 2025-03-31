В Октябрьском районе Новосибирска временно ограничат движение транспорта

С 1 апреля по 1 июня в Октябрьском районе Новосибирска введут временные ограничения на движение транспорта.

Проезжая часть станет уже на улице Обской, в районе здания №14 стр. на улице Большевистской.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, в этот период специализированный застройщик «Фридом-Сити» будет проводить работы по строительству инженерных сетей от ограждения будущей парковки до строящегося здания.

Водителей просят быть внимательными, следить за дорожными знаками и информационными щитами, а также соблюдать правила дорожного движения.