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вчера 22:00
общество

В Октябрьском районе Новосибирска временно ограничат движение транспорта

Фото: BFM-Новосибирск

С 1 апреля по 1 июня в Октябрьском районе Новосибирска введут временные ограничения на движение транспорта.

Проезжая часть станет уже на улице Обской, в районе здания №14 стр. на улице Большевистской.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, в этот период специализированный застройщик «Фридом-Сити» будет проводить работы по строительству инженерных сетей от ограждения будущей парковки до строящегося здания.

Водителей просят быть внимательными, следить за дорожными знаками и информационными щитами, а также соблюдать правила дорожного движения.

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Игорь Кириченко
Журналист

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