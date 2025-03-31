В России вводят новые законы с 1 апреля: что ждет новосибирцев?

Уже завтра, 1 апреля 2025 года, вступают в силу новые законы, которые затронут различные сферы жизни в России.
Ограничение на количество SIM-карт
С 1 апреля граждане России смогут владеть не более 20 SIM-картами. Операторы обязаны будут проверять достоверность информации об абонентах.
Данное решение направлено на борьбу с кибермошенничеством, которое в 2024 году привело к убыткам на сумму 158 миллиардов рублей.
Школы для детей мигрантов
Теперь дети мигрантов, чтобы быть зачисленными в российские школы, должны пройти проверку на законность нахождения в стране и знание русского языка.
Это поможет их адаптации и успешному обучению.
Новые правила для водителей
Иностранцы, получившие вид на жительство или гражданство до 1 апреля, обязаны обменять свои водительские права на российские и сдать экзамены.
Исключение составляют россияне и белорусы с правами, выданными в Беларуси.
Патриотическое воспитание в детских лагерях
С 1 апреля вступает в силу новая программа воспитательной работы для детских лагерей, которая включает мероприятия, направленные на воспитание уважения к традиционным ценностям, истории и героям Великой Отечественной войны.
Повышение социальных пенсий
Социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%, что затронет около 4,2 миллиона человек.
Также минимальная пенсия по старости вырастет до 8824,80 рублей.
Ипотечные и автокредиты
Банк России вводит макропруденциальные лимиты для ипотечного и автокредитного рынка, что сделает получение кредитов сложнее для граждан с высокими долгами.
Дополнительные изменения
- Семейная ипотека теперь доступна и на вторичном рынке жилья в 901 городе;
- Мораторий на штрафы для мусоровозов, который будет действовать до 2028 года;
- Интернет-рекламодатели обязаны будут платить отчисления на развитие информационных ресурсов в России.