В России вводят новые законы с 1 апреля: что ждет новосибирцев?

Уже завтра, 1 апреля 2025 года, вступают в силу новые законы, которые затронут различные сферы жизни в России.

Ограничение на количество SIM-карт

С 1 апреля граждане России смогут владеть не более 20 SIM-картами. Операторы обязаны будут проверять достоверность информации об абонентах.

Данное решение направлено на борьбу с кибермошенничеством, которое в 2024 году привело к убыткам на сумму 158 миллиардов рублей.

Школы для детей мигрантов

Теперь дети мигрантов, чтобы быть зачисленными в российские школы, должны пройти проверку на законность нахождения в стране и знание русского языка.

Это поможет их адаптации и успешному обучению.

Новые правила для водителей

Иностранцы, получившие вид на жительство или гражданство до 1 апреля, обязаны обменять свои водительские права на российские и сдать экзамены.

Исключение составляют россияне и белорусы с правами, выданными в Беларуси.

Патриотическое воспитание в детских лагерях

С 1 апреля вступает в силу новая программа воспитательной работы для детских лагерей, которая включает мероприятия, направленные на воспитание уважения к традиционным ценностям, истории и героям Великой Отечественной войны.

Повышение социальных пенсий

Социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%, что затронет около 4,2 миллиона человек.

Также минимальная пенсия по старости вырастет до 8824,80 рублей.

Ипотечные и автокредиты

Банк России вводит макропруденциальные лимиты для ипотечного и автокредитного рынка, что сделает получение кредитов сложнее для граждан с высокими долгами.

Дополнительные изменения

- Семейная ипотека теперь доступна и на вторичном рынке жилья в 901 городе;

- Мораторий на штрафы для мусоровозов, который будет действовать до 2028 года;

- Интернет-рекламодатели обязаны будут платить отчисления на развитие информационных ресурсов в России.