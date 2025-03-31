В школах Новосибирска детей мигрантов будут тестировать на знания языка

В 2025 году вступили в силу новые правила зачисления иностранных граждан и лиц без гражданства в школы России.

Согласно изменениям, детям мигрантов предстоит пройти тестирование на знание русского языка. Об этом сообщает портал Infopro54 со ссылкой на департамент образования мэрии Новосибирска.

Тестирование будет проводиться в трех школах Новосибирска: МБОУ «Средняя образовательная школа № 167», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91». На сайтах этих учебных заведений пока нет информации о проведении тестирования.

Департамент образования уточнил, что тестирование будет проводиться в соответствии с установленным порядком для иностранных граждан и лиц без гражданства, с целью проверки их знаний русского языка, достаточных для освоения образовательных программ начального, основного и среднего общего образования.

Для прохождения тестирования родителям необходимо получить направление от школы, в которую планирует поступить ребенок, а затем записать его на тестирование в соответствующую организацию. В случае неудачи в тестировании детям будет предложено дополнительное обучение русскому языку.