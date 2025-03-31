Житель Новосибирска поймал трех огромных щук поймал у Димитровского моста

Новосибирец поделился своим уловом.

Новосибирец выловил три огромные щуки у Димитровского моста на реке Обь. Рыбак рассказал, что самые крупные щуки весили 9,3, 8,9 и 8,2 кг. Также в улове были рыбы весом 6 и 5 кг, и еще несколько меньших. Рыбалка прошла в теплую погоду на водоеме, где условия были идеальными для ловли. Об этом пишет портал VN.ru.

Однако специалисты ГУ МЧС России по Новосибирской области напоминают, что при рыбалке на льду нужно быть осторожными, так как толщина льда может изменяться, что несет опасность падения в холодную воду.

Напомним, что гигантского 20-летнего окуня поймал новосибирский рыбак