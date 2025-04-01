Авиакатастрофа Ан-24Б в Новосибирской области: прошло 55 лет с трагедии

1 апреля 1970 года в Новосибирской области, недалеко от Тогучина, произошла авиакатастрофа с самолетом Ан-24Б Толмачевского ОАО авиакомпании «Аэрофлот».

Воздушное судно выполняло рейс из Новосибирска в Братск, но через 25 минут после взлета начало разрушаться в воздухе. На борту находились 45 человек, все они погибли. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

К моменту происшествия самолет имел 3975 часов налета и 3832 посадки. В день катастрофы метеоусловия были следующими: небо затянуто слоистыми облаками, температура воздуха составляла 0 градусов.

На высоте 5400 метров самолет столкнулся с радиозондом, что привело к разрушению носового обтекателя радиолокатора и повреждению кабины пилотов. После этого судно потеряло управление и спустя 2,5 км полета упало в поле совхоза «Завьяловский», полностью разрушившись. Весь полет продолжался 25 минут и 25 секунд.

Информация о происшествии не освещалась в средствах массовой информации, а погибших похоронили на разных кладбищах Красноярска.