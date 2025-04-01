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общество

Главу секты из Новосибирска «Ашрам Шамбалы»* Руднева задержали по делу о торговле людьми

Фото: соцсети

22 марта в аргентинском городе Барилоче был задержан россиянин Константин Руднев, основатель секты «Ашрам Шамбалы»*.

Задержание произошло в рамках расследования дела о торговле людьми, когда Руднев пытался вылететь в Бразилию. Во время задержания он попытался покончить с собой.

С ним находились шесть женщин — пять россиянок и одна мексиканка. Женщины находились в истощенном состоянии, что стало доказательством жестоких практик, применяемых в организации. По данным следствия, они подвергались голоданию, получая лишь остатки пищи от «гуру». Еще восемь последователей были задержаны в районе аэропорта и в Буэнос-Айресе. Все они следовали за Рудневым в Бразилию.

Как установили правоохранительные органы, Руднев действовал в Аргентине аналогично своей деятельности в России. Под прикрытием курсов йоги и тренингов личностного роста он создал сеть, предлагая адептам «особые» духовные практики, которые на практике включали жестокие методы воздействия, такие как голодание, наркотическую зависимость и участие в ритуалах. Некоторые из этих ритуалов были задокументированы и продавались на черном рынке.

Ранее следствие наметило курс на раскрытие деятельности организации после обращения за медицинской помощью несовершеннолетней роженицы, сопровождаемой двумя женщинами, которые пытались уничтожить документы, что вызвало подозрения у медиков.

«Ашрам Шамбалы»* — религиозная организация запрещенная в России.

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Игорь Кириченко
Журналист

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