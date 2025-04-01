82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 апреля, 19:55
пробки
4/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 85.49 | eur 92.42
82.76% -1.2
сегодня
01 апреля, 19:55
пробки
4/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 85.49 | eur 92.42
сегодня 18:44
спорт

ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В Новосибирске на арене «Сибирь-Арена» прошел третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина 2025 Восточной конференции КХЛ.

Хоккейный клуб «Сибирь» принимал уфимский «Салават Юлаев», и матч завершился победой новосибирцев со счётом 2:0. Голы забросили Алексей Яковлев и Валентин Пьянов.

В конце второго периода защитник «Сибири» Тревор Мёрфи получил 5-минутное наказание за удар клюшкой по Никите Зоркину из «Салавата Юлаева». Зоркин не смог продолжить игру и покинул лед с помощью партнёров.

Эта победа позволила новосибирцам сократить отставание в серии до 1-2.

Публикуем фоторепортаж со вчерашнего матча.

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 2

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 3

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 4

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 6

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 8

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 9

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 10

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 11

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 12

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 13

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 14

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 15

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 16

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 17

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 18

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 19

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 20

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 21

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 22

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 23

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 24

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 25

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 26

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 27

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 28

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 29

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 30

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 31

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 32

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 33

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 34

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 35

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 36

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 37

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 38

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 39

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 40

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 41

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 42

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 43

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 44

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 45

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 46

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 47

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 48

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 49

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 50

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 51

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 52

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 53

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 54

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 55

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 56

Фото ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ 57

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в