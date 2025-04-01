ХК «Сибирь» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в матче плей-офф. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Новосибирске на арене «Сибирь-Арена» прошел третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина 2025 Восточной конференции КХЛ.

Хоккейный клуб «Сибирь» принимал уфимский «Салават Юлаев», и матч завершился победой новосибирцев со счётом 2:0. Голы забросили Алексей Яковлев и Валентин Пьянов.

В конце второго периода защитник «Сибири» Тревор Мёрфи получил 5-минутное наказание за удар клюшкой по Никите Зоркину из «Салавата Юлаева». Зоркин не смог продолжить игру и покинул лед с помощью партнёров.

Эта победа позволила новосибирцам сократить отставание в серии до 1-2.

Публикуем фоторепортаж со вчерашнего матча.